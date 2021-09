O objetivo do evento é ajudar os artistas com Educação Financeira, oferecendo orientações em um assunto que costuma ser dor de cabeça para muita gente - Divulgação

Publicado 09/09/2021 12:54 | Atualizado 09/09/2021 13:23

A Escola Municipal de Dança (E.M.Dança), por meio do YouTube da Secretaria de Cultura (Aqui: ( https://www.youtube.com/channel/UChNk1QA73XhIwYqerm5K5NA ), lançou o projeto "Caminhos na Dança", que apresenta lives semanais. Nesta sexta-feira (10), a partir das 19h, o tema será tema “Finanças Pessoais e Planilha de Controle de Gastos”, com o palestrante Jerônimo Prudêncio, servidor público desde 2013 que, atualmente, integra a equipe da EM Dança.

O objetivo do evento é ajudar os artistas com Educação Financeira, oferecendo orientações em um assunto que costuma ser dor de cabeça para muita gente, ainda mais para quem trabalha com cultura. Durante a transmissão os interessados podem pedir certificado.

Jerônimo Prudêncio. Bacharel em Economia pela UFF, premiado em segundo lugar na categoria banner na 10ª Jornada de Iniciação Científica no IX CONFICT UFF. Professor de Administração Financeira na rede privada, ele é pesquisador integrante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UNESA.