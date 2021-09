Entre os dias 21 e 23, será realizado o 1º Seminário de Mobilidade Urbana, com a presença de diversas autoridades no assunto, na Cidade Universitária - Divulgação/João Barreto

Entre os dias 21 e 23, será realizado o 1º Seminário de Mobilidade Urbana, com a presença de diversas autoridades no assunto, na Cidade UniversitáriaDivulgação/João Barreto

Publicado 09/09/2021 12:47

Macaé - Com foco nas ações da Semana Nacional de Trânsito (de 18 a 25), que tem como tema “No trânsito sua responsabilidade salva vidas”, a Secretaria de Mobilidade Urbana realizou a Blitz Educativa, na quinta-feira (2), na Praça Veríssimo de Melo, entre 11h e 15h. Ao longo de todo mês, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito da secretaria promove atividades em várias partes do município para reforçar as medidas de segurança voltadas para a redução de acidentes de trânsito. Entre os dias 21 e 23, será realizado o 1º Seminário de Mobilidade Urbana, com a presença de diversas autoridades no assunto, na Cidade Universitária.

Importante ferramenta para conter o aumento dos índices de acidentes nas vias da cidade, o reforço na educação e na obediência ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) pode ajudar a salvar vidas. Por isso, durante todo o ano, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito promove ações voltadas para os condutores, pedestres e ciclistas, reforçando ações preventivas de segurança viária. Assim, foram feitas ações voltadas para o Carnaval, Maio Amarelo e, recentemente, para os ciclistas.

“O objetivo do governo municipal é que, através da educação, haja mais conscientização quanto às regras e cuidados essenciais na segurança viária. É preciso que os condutores respeitem as regras de trânsito. Por isso, a secretaria investe na educação para termos um trânsito mais seguro no município”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.

Em todas as ações realizadas nas ruas, em que é feita abordagens aos condutores em geral, pedestres e ciclistas, o retorno é sempre positivo.

“É muito importante, sim, ações como essa. É preciso que as pessoas se respeitem uns aos outros, tanto os motociclistas, quanto pedestres e ciclistas. É preciso respeitar os limites”, disse a autônoma Ana Carolina Monteiro, 28 anos.

O coordenador de Educação para o Trânsito, Leandro Aracati, lembra que as ações ao longo do mês irão acontecer em várias partes do município. “Teremos Blitz Educativa no bairro Aeroporto, Lagomar e na Serra, reforçando a importância da prevenção e da educação no trânsito”, informou.