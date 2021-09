Com o criminoso atingido, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor, 187 sacolés de cocaína e 25 buchas de maconha. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

MACAÉ - Um homem de 26 anos, apontado como integrante do tráfico de drogas, foi baleado durante um confronto com a Polícia Militar (P2), no início da tarde desta quarta-feira (8), na Ajuda de Baixo, em Macaé.

Segundo a ocorrência, agentes do Serviço Reservado (P2), estavam em diligência pela Rua 6, quando avistaram dois suspeitos próximo a um campo de futebol.

Ao notarem a viatura, a dupla desferiu disparos contra os agentes, que revidaram, iniciando uma troca de tiros. Após o cessar fogo, um dos criminosos conseguiu fugir e o outro, identificado pelas iniciais L. C. L. d. S., foi localizado ferido. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Taurus 9mm PT 809 com a numeração suprimida, um rádio transmissor, 187 sacolés de cocaína e 25 buchas de maconha.



L. C. L. d. S foi socorrido para o Hospital Público Municipal (HPM), pelo Corpo de Bombeiros, onde permaneceu internado. Por questões de segurança, a unidade de saúde, não forneceu informações sobre o estado de saúde do paciente. De acordo com a PM, o homem baleado já possui antecedentes criminais por posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde o material apreendido foi apresentado