A Pousada da Cidadania fornece abrigo temporário e atenção especializada de saúde, educação e assistência socialDivulgação

Macaé - Numa ação das Secretarias de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade e de Saúde, 43 hóspedes da Pousada da Cidadania receberam, na tarde desta quarta-feira (8), a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A imunização, efetuada pela equipe do Consultório de Rua, foi somada à distribuição de máscaras.

Segundo Vitor Tavares, enfermeiro e coordenador do Consultório de Rua, o objetivo maior é combater o vírus. "Fizemos a distribuição de máscaras, incentivamos a utilização do álcool gel nas mãos e outras práticas de higiene, e falamos da importância da manutenção do distanciamento e do isolamento social", explicou.

"A pandemia paralisou muitas de nossas ações de beneficiamento aos acolhidos, como as qualificações e as visitações das igrejas e as oficinas do Capsi. A vacinação nos dá ânimo para reiniciar as atividades próprias da Pousada, num trabalho humanizado", pontuou o coordenador da Pousada, Alanderson de Souza.

A Pousada da Cidadania, em Macaé, acolhe pessoas em situação de rua e promove reinserção social. O local fornece abrigo temporário e atenção especializada de saúde, educação e assistência social, visando resgatar os vínculos familiares e sociais, e desenvolver o processo de autonomia e qualificação para o mundo do trabalho.