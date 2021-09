De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de chuva entre 30 a 60 milímetros por hora, ou de até 100 milímetros por dia - Reprodução Internet

Publicado 11/09/2021 07:30

Macaé - A Defesa Civil de Macaé emitiu um alerta, nesta sexta-feira (10), de ventos fortes e chuva intensa para este sábado (11) e domingo (12).

Segundo a previsão do órgão, os ventos podem chegar a velocidades entre 60 a 100 quilômetros por hora. A orientação é que, em caso de rajadas de ventos, a população não busque abrigo debaixo de árvores, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de chuva entre 30 a 60 milímetros por hora, ou de até 100 milímetros por dia.

Além de Macaé, o alerta vale para todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, e ainda para o sul de Minas Gerais e o norte de São Paulo.

Em casos de emergência a população pode ligar gratuitamente para o Disque 199.