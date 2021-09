Publicado 14/09/2021 11:37

Macaé - A Secretaria Adjunta de Ensino Superior publicou edital de seleção para concessão de bolsas de apoio à pesquisa. A seleção de pesquisadores, vinculados às instituições de Ciência e Tecnologia de Macaé, já está aberta e segue até a próxima sexta-feira (17). A ideia é promover ações de fomento, fortalecimento e consolidação do ecossistema de inovação em áreas estratégicas de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação com potencial de geração de negócios de base tecnológica no município.

A secretária adjunta de Ensino Superior, Flaviá Picon, destaca que a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento da cidade se faz mediante a necessidade de fortalecimento do ecossistema de inovação que garanta a agenda 2030 - sustentabilidade, em uma proposta de sinergia de vários setores em ação conjunta por inovações responsáveis em Macaé. “Além disso, o objetivo é intensificar o relacionamento entre Instituições de Ensino Superior e Pesquisa e Empresas, por meio da realização de projetos de pesquisa cooperativos e cofinanciados pelas empresas parceiras”, acrescenta.

O processo de inscrição se dará por meio de duas etapas: pré-seleção dos pesquisadores participantes, por meio do envio eletrônico para o email: [email protected] , contendo os seguintes documentos: formulário de inscrição com dados pessoais (anexo 1 do edital); envio do projeto básico com as ações e proposições de cada pesquisador responsável para o atendimento aos artigos 1º e 2º do edital ( anexo 2); seleção dos pesquisadores pré-selecionados para comprovação da documentação exigida no processo de pré-seleção e apresentação oral em até 10 minutos do proposto no projeto básico à banca avaliadora.

O projeto será desenvolvido no período de outubro a dezembro de 2021. Cada pesquisador poderá inscrever até três estudantes de Ensino Superior para atuarem nas ações de iniciação tecnológica e científica. Serão selecionados pesquisadores nas seguintes quantidades e áreas temáticas: dois pesquisadores para a área de Eficiência Energética; dois pesquisadores para a área de Tecnologia Digital; dois pesquisadores para a área de Robótica; dois pesquisadores para a área de Educação e Desenvolvimento Humano ( saúde/bem estar e sustentabilidade); dois pesquisadores para a área de geração de negócios de base tecnológica (startup).

A divulgação de resultados preliminares será no dia 20 de setembro, com apresentação dos documentos e da proposta do projeto básico entre os dias 21 e 24 de setembro em horário agendado. O resultado final sairá no dia 30 deste mês.