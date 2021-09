A corrida teve início às 4h da manhã, com a largada partindo em frente à Pousada Sanadum, passando pelo Frade, Bicuda Pequena, Bicuda Grande, Duas Barras, Boa Alegria, Serra Escura, Estrela e finalizando em Glicério - Divulgação

A corrida teve início às 4h da manhã, com a largada partindo em frente à Pousada Sanadum, passando pelo Frade, Bicuda Pequena, Bicuda Grande, Duas Barras, Boa Alegria, Serra Escura, Estrela e finalizando em GlicérioDivulgação

Publicado 14/09/2021 11:01 | Atualizado 14/09/2021 11:35

Macaé - Além de ser reconhecida como paraíso turístico, a região serrana está sendo conhecida como point dos atletas. Recentemente, os corredores mais feras do país estiveram na a 9ª edição do Ultra Desafio - 80k Sana 2020/2021. A programação teve como vencedores José Cristiano de Oliveira – Cupira, de Pernambuco e Bárbara Gonçalves Nunes de Moraes, do Rio de Janeiro.



O próximo evento será a 13ª Corrida Ecológica do Sana, marcada para o dia 24 de outubro. A Secretaria de Esportes de Macaé apoiou, o "Ultra Desafio" no último sábado, dia 4. A programação teve a organização da Associação de Corredores de Rua de Macaé, e apoio também da Associação de Moradores de Glicério.



A corrida teve início às 4h da manhã, com a largada partindo em frente à Pousada Sanadum, passando pelo Frade, Bicuda Pequena, Bicuda Grande, Duas Barras, Boa Alegria, Serra Escura, Estrela e finalizando em Glicério.



Marcaram presença na prova ultramaratonistas experientes de diversos Estados como: Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e de cidades próximas como Campos, Saquarema, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Rio das Ostras, além de Macaé.