Até o final desta semana, 3 mil lâmpadas serão instaladas - Divulgação/Raphael Bózeo

Publicado 13/09/2021 12:08 | Atualizado 13/09/2021 12:25

Macaé - A migração das luminárias amarelas convencionais de vapor sódio para a tecnologia das lâmpadas de LED (Diodo Emissor de Luz) continua em Macaé. Na última semana, foi a vez dos bairros da área central e região serrana ganharem lâmpadas de LED.



Cerca de três mil unidades de luminárias, irão beneficiar 32 bairros e 83 ruas do município. O objetivo é contribuir com o reforço da iluminação pública com tecnologia de qualidade. Na última semana, os serviços alcançaram o Calçadão da avenida Rui Barbosa, no Centro; Córrego do Ouro, Trapiche, Óleo, Trapóleo, Glicério e Frade, na Serra. As ações estão acontecendo gradualmente, por meio da Coordenadoria de Iluminação Pública da Secretaria Adjunta de Serviços Públicos.



O coordenador de Iluminação Pública, Marcelo Oliveira, explicou que até o final desta semana, as três mil lâmpadas serão instaladas. Mas, que no próximo mês, os serviços continuarão, atingindo outros pontos da cidade.



"A tecnologia das lâmpadas de LED, é uma benfeitoria para os cofres públicos, pois, são mais econômicas e têm maior durabilidade. Além disso, a população terá mais conforto visual e mais segurança, com melhor luminosidade nas vias contempladas", ressaltou.



Pontos já iluminados com LED na cidade: Ruas Alcides Mourão, Aluisio Pinto, Vitória Régia e Rua dos Ipes, na Aroeira; Ruas Abílio Corrêa Borges e Rubens de Morais, no Morro de São Jorge; Rua Luís Lírio, na Barra; Ruas Argentina e Venezuela, no Campo do Oeste; Avenida Lagomar, Ruas Espírito Santo e Santa Catarina, no Engenho da Praia; Estrada Santa Mônica, Ruas Marechal Rondon, Santos Moreira, Jornalista Carlos Lacerda, no Miramar; Estrada Velha, nos Cavaleiros; Estrada Projetada I, no Novo Eldorado; Rua Professora Irene Meireles, na Cancela Preta e Ruas 41,42,12 e 17, no Jardim Franco.



Para solicitação de reparos na iluminação pública, a população pode acionar o Disk Luz, pelo 156 ou pelos números 2796-1114 e 2759-0783.