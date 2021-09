Vídeos ostentando o armamento foram postados nas redes sociais e rapidamente viralizaram pelos grupos de WhatsApp - Reprodução/WhatsApp

Vídeos ostentando o armamento foram postados nas redes sociais e rapidamente viralizaram pelos grupos de WhatsAppReprodução/WhatsApp

Publicado 16/09/2021 01:04 | Atualizado 16/09/2021 01:14

Macaé - Com as últimas ocorrências de tiroteios entre polícia e bandidos e disputa de território pelo tráfico, em várias comunidades de Macaé, a população vive momentos de tensão, medo e insegurança. Armados com fuzis e pistolas, homens circularam pelas ruas do bairro Lagomar, nesta segunda-feira (13). Veja agora:

Vídeos ostentando o armamento foram postados nas redes sociais e rapidamente viralizaram pelos grupos de WhatsApp. É possível identificar nas imagens, cerca de cinco bandidos e seis armas, sendo dois fuzis.

Alguns deles diziam pertencem a facção criminosa ADA. Ruas do bairro ficaram completamente desertas, durante a ação dos meliantes.

Entre os áudios que circularam, comentando o ocorrido, moradores recomendaram que as pessoas evitassem passar por Cabiúnas, distrito de Macaé, vizinho do Lagomar.



"Não vem pra Cabiúnas. Teve um assalto aqui agora. [...] Eles estão tudo armado", comentou uma moradora. "Tem uns que passaram com dois pistolões correndo [...] O povo tá nervoso aqui", disse outra.

Segundo o 32º Batalhão de Polícia Militar, equipes se deslocaram ao local da denúncia, mas quando chegaram, os bandidos não estavam mais lá.



De acordo com a Polícia Militar, para fugir do local da gravação do vídeo intimidador, os criminosos roubaram um carro, que posteriormente foi abandonado no Bairro da Ajuda de Cima, e localizado pelos policiais, que apoiaram o proprietário na recuperação do carro. Ninguém se feriu.

A Polícia informou que o policiamento segue reforçado no local. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP).