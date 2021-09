A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Macaé, por meio das Secretarias Adjuntas de Chefia de Gabinete, Relações Institucionais, Comunicação, além das Secretarias de Mobilidade Urbana e Ordem Pública. - Divulgação

Macaé - Nesta quinta (16) e na sexta-feira (17), Macaé receberá a Nave Educacional da Enel, que ficará estacionada na Praça Washington Luiz, Centro, das 8h às 17h. Toda a população está convidada a participar de atividades educativas e lúdicas do projeto Enel Compartilha Energia na Escola. A prefeitura apoia a ação que incentiva o consumo consciente de energia elétrica.

A ação contará com sensibilização, palestra lúdica e visitação à Nave Enel. A capacitação abordará a utilização dos recursos naturais para a geração de energia elétrica. Serão trabalhados temas como cidadania, sustentabilidade, uso seguro e eficiente da energia elétrica.

A Nave Enel foi construída com o objetivo de consolidar o aprendizado da sala de aula com uma ferramenta mais atrativa e interativa para os jovens e professores. A visitação é composta por vídeos de realidade virtual, totens com jogos educativos e gincana entre as equipes. Todos os participantes recebem um brinde.

O atendimento dentro do ônibus segue todos os protocolos de segurança e saúde indicados pela OMS, onde os participantes têm a sua temperatura aferida, higienização das mãos com álcool em gel e o recebimento de máscara facial, ocular e luvas para interação nas telas touch dos jogos, antes de entrar na Nave. O ar condicionado fica desligado e a porta do ônibus aberta. O grupo estará equipado com máscara facial e luvas para que não haja nenhum contato direto com os participantes.

