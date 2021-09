O programa vai reforçar a segurança em pontos cruciais da cidade, preferencialmente na região central do município - Divulgação/ Maurício Porão

O programa vai reforçar a segurança em pontos cruciais da cidade, preferencialmente na região central do municípioDivulgação/ Maurício Porão

Publicado 17/09/2021 18:52 | Atualizado 17/09/2021 19:16

Macaé - O Prefeito de Macaé, Welberth Rezende, assinou termo de cooperação técnica para implantação do Programa de Integração na Segurança do Estado (Proeis) no município. Com a iniciativa, a cidade vai contar com mais 16 policiais militares por dia, com a proposta de reforçar o policiamento ostensivo em locais estratégicos. A assinatura aconteceu nesta sexta-feira (17), na sede da Guarda Municipal.

O convênio permite que o município contrate policiais militares, nas suas horas de folga, para atender demandas da segurança na cidade. O programa será iniciado em até 30 dias.

"Estamos formalizando o Proeis em Macaé. O programa vai reforçar a segurança em pontos cruciais da cidade, preferencialmente na região central do município", destacou o prefeito Welberth.

De acordo com o comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o tenente-coronel Fábio Corrêa, os convênios entre a Polícia Militar e as prefeituras têm sido estimulados pela Secretaria de Estado de Polícia Militar como estratégia de segurança pública. "Parabenizo o poder público municipal por aderir ao programa. Quem ganha é a população", destacou.

A cerimônia de assinatura contou ainda com a presença do secretário de Ordem Pública, Alan de Oliveira; do secretário Adjunto de Segurança, Everson Coriolano; do comandante da Guarda Municipal, Robson Braga; além do vereador Luiz Matos.