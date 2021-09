Os alimentos arrecadados pelo programa são direcionados a entidades socioassistenciais, como creches e asilos - Divulgação/Jorge Heli

Os alimentos arrecadados pelo programa são direcionados a entidades socioassistenciais, como creches e asilosDivulgação/Jorge Heli

Publicado 17/09/2021 07:00

Macaé - O Mesa Brasil Sesc RJ - programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc RJ – empossou nesta quarta-feira (15/9), em cerimônia virtual, 20 embaixadores em diferentes regiões do estado. São dirigentes de sindicatos varejistas que ficarão responsáveis pela interlocução com doadores do programa, que atua há 20 anos no combate à fome e ao desperdício recolhendo alimentos de quem pode doar e entregando a quem precisa receber. Os nomes foram anunciados pela apresentadora e modelo Fernanda Lima.

Na região da Costa do Sol, os embaixadores do Mesa Brasil Sesc RJ são Ailton de Andrade (Cabo Frio), Marcelo Ayres (Rio das Ostras) e Maximilian Freitas (Macaé), presidentes dos sindicatos do comércio varejista. Com o estabelecimento de embaixadores, a ideia é ampliar a captação de alimentos nas diferentes regiões e, assim, atender ainda mais a população do estado.

Só no período de pandemia, até 31 de agosto, o Mesa Brasil Sesc RJ já distribuiu mais de 3,2 mil toneladas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Este ano, os donativos – alimentos não perecíveis e in natura – vieram de 71 parceiros. Os alimentos arrecadados pelo programa são direcionados a entidades socioassistenciais, como asilos, creches e asilos. Essas, por sua vez, fazem o alimento chegar à mesa de quem mais precisa. Somente este ano, 541 entidades foram atendidas.

Além das doações, o programa orienta os cozinheiros dessas entidades a aproveitarem integralmente os alimentos, utilizando de forma criativa e saborosa partes que tradicionalmente são descartadas. O programa atua ainda em situações de calamidade, como desastres naturais e humanos.

Conheça os 20 embaixadores do Mesa Brasil Sesc RJ

Leôncio Lameira – Sindicato do Comércio Varejista de Miguel Pereira

Jeronimo Pereira dos Santos – Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda

Jorge Marão Filho - Sindicato do Comércio Varejista de Nilópolis

Bráulio Rezende Filho – Sindicato do Comércio Varejista de Nova Friburgo

Sergio Neto Claro – Sindicato do Comércio Varejista de São João de Meriti

Jose Essiomar Gomes da Silva – Sindicato do Comércio Varejista de Angra dos Reis

Julio Cesar Rezende de Freitas – Sindicato do Comércio Varejista de Três Rios

Hugo Tavares Nascimento – Sindicato do Comércio Varejista de Barra Mansa

Ailton de Andrade – Sindicato do Comércio Varejista de Cabo Frio

Rodiney Gomes Turl – Sindicato do Comércio Varejista de Teresópolis

Marco Antonio Gonçalves Torres - Sindicato do Comércio Varejista de Valença

Marcelo Fiorini - Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis

Edmilson Alvarenga Ladeira - Sindicato do Comércio Varejista de Itaperuna

Aline Fidalgo Daumas Tavares – Sindicato do Comércio Varejista de Conceição de Macabu

Marcelo Ayres – Sindicato do Comércio Varejista de Rio das Ostras

Alexandre Pereira de Souza Netto – Sindicato do Comércio Varejista de Duque de Caxias

Antônio de Pádua Alpino – Sindicato do Comércio Varejista de Nova Iguaçu

Maximilian Lamoglia de Freitas - Sindicato do Comércio Varejista de Macaé

Marcos André Cortês Lourenço – Sindicato do Comércio Varejista de São Gonçalo

Jorge Guilherme Aida Aiex – Sindicato do Comércio Varejista de Barra do Piraí