Quem tiver interesse pode visitar a Nave Enel nesta sexta-feira (17), das 8h30 às 16h - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 17/09/2021 08:00

Macae - Com o objetivo de conscientizar sobre consumo de energia elétrica, a Nave Enel estacionou, nesta quinta-feira (16) e segue até sexta-feira (17), na Praça Washington Luís. Os visitantes terão a oportunidade de assistir vídeos de realidade virtual, utilizar totens com jogos educativos e participar de gincanas, com direito a brindes. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura.

Com atendimento em 66 municípios do Estado, a Nave Enel foi construída com o objetivo de consolidar o aprendizado da sala de aula com uma ferramenta mais atrativa e interativa para os jovens e professores.

O trabalho é realizado dentro do ônibus e segue todos os protocolos de segurança e saúde indicados pela Organização Mundial da Saúde, onde os participantes têm a sua temperatura aferida, higienização das mãos com álcool em gel e o recebimento de máscara facial, ocular e luvas para interação nas telas touch dos jogos, antes de entrar na Nave. O ar condicionado fica desligado e a porta do ônibus aberta. O grupo estará equipado com máscara facial e luvas para que não haja nenhum contato direto com os participantes.

O secretário de Relações Institucionais, Alexandre Cruz, conta que a iniciativa é positiva, principalmente nesse momento em que o país passa por crise hídrica. “A Nave Enel tem objetivo de conscientizar a população e as crianças a para economizar e respeitar a natureza, preservando dessa forma o meio ambiente”, pontuou.

