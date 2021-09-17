Quem tiver interesse pode visitar a Nave Enel nesta sexta-feira (17), das 8h30 às 16hDivulgação/Bruno Campos
Nave Enel conscientiza sobre consumo de energia elétrica
A Nave Enel foi construída com o objetivo de consolidar o aprendizado da sala de aula com uma ferramenta mais atrativa e interativa para os jovens e professores
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Mesa Brasil Sesc RJ empossa embaixadores na Costa do Sol e aumenta sua capilaridade no estado
Objetivo é ampliar a doação de alimentos à população em situação de vulnerabilidade social do estado. Dos 20 embaixadores, três são da Costa do Sol.
Repescagem de primeira dose para público geral acima de 30 anos
A vacinação da primeira dose dos adolescentes de 14, 13 e 12 anos, prevista para acontecer nesta sexta-feira (17) e sábado (18), está suspensa
Macaé suspende vacinação de adolescentes após determinação do Ministério da Saúde
A sequência da vacinação contra a Covid-19 será apenas para adolescentes de 17 a 12 anos dos grupos prioritários
Prefeitura de Macaé divulga listagem do Bolsa Alimentação
Direcionada apenas para os alunos das 18 escolas que ainda passam por processo de adequação para o retorno presencial
Bandidos da facção ADA exibem armas em vídeo, no bairro Lagomar
Macaenses viveram momentos de tensão nesta segunda-feira (13)
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