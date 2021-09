A mãe e o padrasto de Kris contaram que, há poucos dias atrás, descobriram que a adolescente tinha um celular escondido, com perfis fakes na rede social - Reprodução Instagram

A mãe e o padrasto de Kris contaram que, há poucos dias atrás, descobriram que a adolescente tinha um celular escondido, com perfis fakes na rede socialReprodução Instagram

Publicado 19/09/2021 23:47 | Atualizado 20/09/2021 00:19

Macaé - A adolescente de 14 anos, Kristayne Muniz Sabido, a ‘Kris’, está sendo procurada pela família em Macaé - RJ. A jovem fugiu de casa, no último sábado (18), por volta das 19h, no bairro Novo Eldorado, vestindo uma blusa preta, short jeans, havaiana branca e mochila nas costas da marca Roxy. Kris foi vista pela última vez no Campo D’Oeste, às 12h.



De acordo com informantes, no sábado (18), a jovem estava na comunidade Nova Holanda, acompanhada de outra menina, de características, magra e cabelo cacheado. E neste domingo (19), ela estaria no Campo D’Oeste, com um casal de duas mulheres, Lívia e Laura.



A mãe e o padrasto de Kris contaram que, há poucos dias atrás, descobriram que a adolescente tinha um celular escondido, com perfis fakes no Instagram e mantinha alguns relacionamentos virtuais. Nesses perfis, ela se passava como uma mulher mais velha, com nomes e fotos falsas. Os responsáveis pegaram o celular e deletaram as contas.



Com a mobilização do seu paradeiro, a adolescente fez contato pela rede social, por meio de outro perfil fake, o “@juli.amollyna”. Dizendo estar na casa de uma amiga, "Maju", no bairro Parque Aeroporto, e que estava saindo para a casa da prima de Maju, nos Cavaleiros. Para a família, a jovem está mentindo:



“Essa pessoa não existe (Maju), ela simplesmente está criando nomes, fingindo estar em lugar seguro. Falando que está em ambiente familiar, que não está na rua. Mas, é mentira porque viram ela”, enfatizou o padrasto da jovem, Allan Mesquita.