Para receber a vacina, os maiores de 18 anos devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, CPF ou Cartão do SUS - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 20/09/2021 17:40 | Atualizado 20/09/2021 17:45

Macaé - Os pólos fixos e unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) realizam, nesta terça-feira (21), a repescagem de aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para o público geral acima de 18 anos. O atendimento ocorre no período da manhã.

Para receber a vacina, os maiores de 18 anos devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, CPF ou Cartão do SUS, além do QR-Code impresso do pré-cadastro da vacinação em link disponível no portal da oficial da prefeitura.

O calendário de vacinação contra a Covid-19 em Macaé está disponível nas redes sociais e no portal oficial da prefeitura.