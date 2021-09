Policiais fizeram procedimentos e levaram bebê para o Hospital Público Municipal (HPM). - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Policiais fizeram procedimentos e levaram bebê para o Hospital Público Municipal (HPM).Foto: Divulgação/Polícia Militar.

MACAÉ - Uma bebê de apenas um mês foi salva por uma equipe da Polícia Militar depois de se engasgar com leite materno, no bairro Cavaleiros, em Macaé, na madrugada desta quarta-feira (22). O fato ocorreu por volta das 5h30, na cabine da PM, localizada na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), após a mãe ir até o local buscar socorro.



A criança se engasgou quando estava sendo amamentada. “O bebê aparentava estar engasgado, já com uma coloração arroxeada”, disse o comunicado da PM. Imediatamente, os policiais que estavam de plantão prestaram o socorro e realizaram a manobra de Heimlich - técnica para desobstruir as vias aéreas.



Com melhora no quadro e desengasgo da bebê, os agentes levaram a mãe e a menina para o Hospital Público Municipal (HPM), localizado na Virgem Santa. A criança ainda segue sendo monitorada pela equipe médica da unidade de saúde, passou por exames e seu estado de saúde é estável. Em nota, a corporação relatou que a equipe formada pelo Sargento Ressiguier e Cabo Fábio participaram do salvamento.