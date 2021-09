Atleta de Macaé E venceu na categoria do SUP Unlimited 50+ do MolokaBRA - Arquivo Pessoal

Publicado 22/09/2021 21:28 | Atualizado 22/09/2021 21:32

Macaé - Reunindo atletas de todo o Brasil, o Iate Clube de Fortaleza foi palco do maior evento de downwind do país, o MolokaBRA 2021, no último fim de semana. O campeonato, que explorou os verdes mares do Ceará durante uma semana, recebeu mais de 350 atletas de modalidades como kitesurf, windsurfe, wingfoil, canoa havaiana, surfski, SUP e paddleboard.



O principal desafio de downwind (com vários esportes a favor do vento) do Brasil aconteceu em Fortaleza, no Ceará, entre os dias 10 e 18 de setembro. Além da competição, o evento também realizou uma feira comercial destinada aos últimos lançamentos no mundo do velejo e dos paddlesports, com espaço para palestras e clínicas com os ícones do esporte nacional.



O desafio de SUP contou com três dias de prova, cada uma com um percurso. Campeão Estadual e vice-campeão Brasileiro em 2017, o atleta de Stand Up Padlle Cleber Cherene, competiu representando a cidade de Macaé.



Ele venceu na categoria do SUP Unlimited 50+ do MolokaBRA. Para conquistar esse título, Cleber chegou em primeiro lugar nas três etapas do evento: Iate Clube Fortaleza x Barra do Ceará, 12 km; Iate Clube Fortaleza x Praia de Iparaná, 18 km e Iate Clube Fortaleza x Praia do Cumbuco, 32 km. O somatório das três provas sagrou o atleta de Macaé como campeão.