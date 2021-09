O município registra 80,2 mil pessoas vacinadas com as duas doses, o que corresponde a 41% da população acima de 18 anos, e 31% da população geral - Divulgação

Publicado 23/09/2021 12:00

Macaé - Mais de 4,3 mil pessoas foram atendidas nos polos fixos e unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da serra, nesta terça-feira (21), na primeira repescagem de vacinação contra a Covid-19 para população acima de 18 anos, realizada pela prefeitura após a vigência do decreto municipal 221/2020 que institui a apresentação do comprovante de imunização no acesso a estabelecimentos específicos no município.

De acordo com a equipe da Secretaria de Saúde, o volume de pessoas vacinadas com a primeira dose na terça é considerado como um dos maiores já registrados em um dia, desde o início da campanha municipal de vacinação contra a Covid-19.

“Mantemos a programação de repescagem da primeira dose de acordo com o número de doses de vacinas entregues pelo governo do Estado. O objetivo é permitir que a população tenha acesso à imunização, que só é completa com o retorno para a segunda dose. Por isso, orientamos a todos que já se vacinaram a conferir a data de retorno escrita a lápis no comprovante de vacinação entregue nos polos”, destaca a gerente em Vigilância e Saúde, Elenice Sales.

Vale destacar que o comprovante de vacinação entregue nos polos é o “passaporte” para ser apresentado nos estabelecimentos descritos no decreto 221. Por isso, a Saúde orienta a todos que guardem o documento.



Apenas neste mês, mais de 6,5 mil pessoas acima de 18 anos receberam a primeira dose em calendários de repescagem realizados pela Saúde, de acordo com o número de doses entregues pelo governo do Estado.

Até esta terça-feira (21), Macaé registra a vacinação de 175,7 mil pessoas com a primeira dose ou dose única, o que corresponde a 91% da população acima de 18 anos, e 41% da população total de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O município registra também 80,2 mil pessoas vacinadas com as duas doses, o que corresponde a 41% da população acima de 18 anos, e 31% da população geral.