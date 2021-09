Vacina disponível nos polos fixos: Colégio Estadual Matias Neto (Centro), Escola de Samba Império da Barra (Barra) e Paróquia São José Operário (Aeroporto) - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 24/09/2021 11:20 | Atualizado 24/09/2021 11:25

Macaé - O calendário de vacinação contra a Covid-19 de Macaé segue neste sábado (25) com aplicação da segunda dose de Pfizer para pessoas com retorno agendado para este dia. A população deve conferir a data escrita a lápis no comprovante de vacinação da primeira dose.

A vacinação ocorrerá no período da manhã, das 8h30 às 12h. O atendimento ocorrerá nos polos fixos: Colégio Estadual Matias Neto (Centro), Escola de Samba Império da Barra (Barra) e Paróquia São José Operário (Aeroporto).

Neste sábado, o Centro de Especialidades Médicas Dona Alba também realizará a aplicação da segunda dose de Pfizer. Na Cidade Universitária, a vacinação será no Bloco D.

Para receber a segunda dose de Pfizer, as pessoas com retorno agendado para o dia 25 devem apresentar o documento de identificação com foto e o comprovante de vacinação da primeira dose. É importante também levar o QR-Code impresso do pré-cadastro da vacinação, em link disponível no site oficial da prefeitura.

As pessoas que estão com a data de retorno de Pfizer em atraso também podem procurar os polos neste sábado.

Acompanhe o calendário de vacinação contra a Covid-19 nas redes sociais e site oficial da Prefeitura de Macaé.