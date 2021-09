O Edital Macaé Cultura Digital consiste na premiação de produtos culturais em formato digital nas variadas linguagens e técnicas artístico-culturais, tais como vídeos, podcasts, audiolivros, e-books, entre outros - Divulgação

Publicado 24/09/2021 11:51

Macaé - Em Macaé estão abertos dois novos processos seletivos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (14.017/2020), contemplando trabalhadores de variadas vertentes culturais. As inscrições podem ser efetuadas no portal da Prefeitura de Macaé até o dia 4 de novembro. Para auxiliar os trabalhadores da cultura, que permanecerem com dúvidas sobre os editais, a Secretaria Municipal de Cultura está designando uma equipe que realizará atendimento presencial, a partir desta segunda-feira (27) no Polo Cultural CriaSana e no Solar dos Mellos.

Um computador será disponibilizado nesses dois locais a quem não tem o equipamento para fazer a inscrição. Será necessário para isso que seja feito o agendamento por telefone com antecedência. O número é (22) 99752-2882. "Nosso esforço em dar o suporte necessário, através do atendimento presencial, é uma forma de oportunizar e ampliar o número de inscritos nos editais”, destacou o secretário de Cultura, Leandro Mussi.

A classe artística local irá concorrer aos editais: Prêmio Macaé Cultura Digital e Trajetória Cultural Macaense. No portal da prefeitura, os candidatos devem acessar o ícone 'Inscrições Abertas da Lei Aldir Blanc', e será guiado a cinco links contendo os editais de premiação, o local de inscrição, anexos editáveis e uma cartilha explicativa. É extremamente importante que os candidatos leiam com atenção os editais para ter conhecimento das regras de participação e efetuarem a inscrição da maneira correta.

O Edital Macaé Cultura Digital consiste na premiação de produtos culturais em formato digital nas variadas linguagens e técnicas artístico-culturais, tais como vídeos, podcasts, audiolivros, e-books, entre outros, nas modalidades produção artística ou capacitação/oficinas. O Edital Trajetória Cultural Macaense consiste na premiação de grupos, associações ou coletivos culturais com reconhecida trajetória no setor cultural e que tenham prestado relevante contribuição para a realização de projetos artísticos ou culturais no município de Macaé.