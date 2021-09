Segundo a Polícia Militar (PM), o assaltante ameaçou a vítima com um facão. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 25/09/2021 21:21 | Atualizado 25/09/2021 21:22

MACAÉ - Um homem foi preso em flagrante após roubar uma mulher e vender o celular da vítima no Centro de Macaé, na tarde deste sábado (25). Segundo a Polícia Militar (PM), o assaltante ameaçou a vítima com um facão. O crime ocorreu na Rua de Santana.

Depois do roubo, R.S.S. de 34 anos, vendeu o celular a outro homem, que conforme a PM, seria dono de uma barraca de no camelódromo, que fica anexo à rodoviária da cidade. O comprador do aparelho, R.F.R. de 30 anos, também foi apresentado na delegacia suspeito do crime de receptação. Ele já possuía anotações pelo mesmo crime.

Os dois foram autuados em flagrante na 123ª Delegacia Policial (123ª DP) e devem ser conduzidos ao sistema penitenciário. A vítima reconheceu o assaltante e teve o celular recuperado.