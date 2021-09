O Fórum Regional de Turismo Fluminense é uma realização do Governo do Estado em conjunto com a Prefeitura de Macaé - Divulgação

Publicado 27/09/2021 10:47 | Atualizado 27/09/2021 10:49

Macaé - Jazz e Blues, Orquestra de Violão e Boi Malhadinho estão entre as atrações culturais confirmadas do Fórum Regional de Turismo Fluminense, edição Costa do Sol. A programação, aberta ao público, acontecerá na quarta-feira (29), a partir das 9h, na orla da Praia Campista, em frente ao Hotel Royal onde serão realizadas palestras e debates técnicos.

A diversidade cultural da região será o foco das apresentações que têm como atrações o Jazz e Blues de Rio das Ostras; Boi Malhadinho e o Tambor de Machadinha, de Quissamã; Esquete "Papo de Criança", de Iguaba Grande e clássicos da Bossa Nova, de São Pedro da Aldeia.

Ainda sobem ao palco artistas de Arraial do Cabo e Casimiro de Abreu. O Fórum contará também com artesanato, além de comidas e bebidas da culinária regional, que serão expostos nas tendas dos municípios que integram a Costa do Sol. A programação segue até às 21h.

O Fórum Regional de Turismo Fluminense é uma realização do Governo do Estado em conjunto com a Prefeitura de Macaé. Além da presença de autoridades como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, o evento terá como palestrante âncora, o ex-treinador de vôlei da seleção brasileira, Bernardinho.