Em breve, também será lançada a data de inscrição para a seletiva das duplas de futevôlei - Divulgação

Publicado 27/09/2021 10:40 | Atualizado 27/09/2021 10:44

Macaé - Os praticantes de vôlei de praia terão a oportunidade de participar do Campeonato Intermunicipal da Costa do Sol previsto para iniciar em novembro. A Secretaria de Esportes de Macaé vai realizar uma seletiva das duplas que irão representar o município na competição.

Serão selecionadas duplas masculina e feminina para a equipe de vôlei de praia. A seletiva será no dia 10 de outubro, no Posto 2, na Praia dos Cavaleiros. As inscrições serão entre os dias 27 de setembro e 1 de outubro. As regras estão disponíveis no link https://bit.ly/EditalVoleidePraia2021