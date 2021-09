Atendimento das 13h às 17h30, no Pronto Socorro do Parque Aeroporto e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Barramares, das 13h30 às 16h30 - Divulgação/João Barreto

Publicado 27/09/2021 11:23 | Atualizado 27/09/2021 11:39

Macaé - A partir desta segunda-feira (27), a vacinação de rotina no Pronto Socorro do Parque Aeroporto será realizada das 13h às 17h30 e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Barramares será das 13h30 às 16h30.

No período da manhã (8h30 às 12h), as unidades irão realizar, esta semana, a aplicação da segunda dose de vacina contra a Covid-19, de acordo com calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.