Para regulamentar as ações, o Parlamento terá um estatuto que vai ser desenvolvido em conjunto pelas procuradorias legislativas - Divulgação/Câmara de Campos

Publicado 27/09/2021 11:03 | Atualizado 27/09/2021 11:05

Macaé - Em Campos dos Goytacazes, representantes de 22 casas legislativas se uniram para oficializar a criação do Parlamento Inter-Regional Norte e Noroeste Fluminense. O ato aconteceu nesta sexta-feira (24) e teve a participação do presidente da Câmara de Macaé, Cesinha (Pros), e do vereador Tico Jardim (Pros). Entre os objetivos, destacam-se a luta pelo desenvolvimento e por mais recursos em âmbito estadual e federal.

De acordo com Cesinha, a imunização contra a Covid-19 é fundamental para a retomada econômica. “As pessoas devem estar protegidas, pois somente assim as atividades acontecerão de forma segura. Além disso, a sustentabilidade é o caminho para o futuro. Tenho a certeza de que avançaremos bastante neste esforço coletivo.”

Uma votação simbólica estabeleceu a Mesa Diretora para conduzir os trabalhos. Cesinha assumirá o posto de primeiro-secretário. A presidência ficará a cargo do chefe do Legislativo de Campos, Fábio Ribeiro (PSD), tendo como vice o presidente da Câmara de Itaperuna, Sinei do Torresmo (PSC). A segunda secretaria vai ser ocupada por quem comanda o Legislativo de Italva, Joel Enfermeiro (PSC).

Fábio falou da necessidade da criação do Parlamento. “Estudando as características de cada município, temos muito em comum, como a agropecuária e o petróleo. A Câmara de Macaé terá um papel muito importante nas nossas ações”. Entre os convidados, o prefeito campista Wladimir Garotinho (PSD) também reforçou a importância da iniciativa. “Não conseguiremos resolver os problemas sozinhos. Juntos, nosso potencial aumenta.”

Próximas etapas

Para regulamentar as ações, o Parlamento terá um estatuto que vai ser desenvolvido em conjunto pelas procuradorias legislativas. A expectativa é de apresentar o documento já na próxima reunião mensal, no dia 22 de outubro, na Câmara de Itaperuna. O ato ainda marcará a posse da Mesa Diretora. Na sequência, em novembro, será a vez do Legislativo macaense sediar o encontro.

Mesa Diretora do Parlamento Inter-Regional

Presidente: Fábio Ribeiro – Campos dos Goytacazes (PSD)

Vice-presidente: Sinei do Torresmo – Itaperuna (PSC)

Primeiro Secretário: Cesinha – Macaé (Pros)

Segundo Secretário: Joel Enfermeiro – Italva (PSC)