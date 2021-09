Publicado 27/09/2021 11:15

Macaé - O Café com RH Virtual lançará, no próximo dia 5, às 18h30, o livro “Gestão com Pessoas, Diversidade e Qualidade de Vida no Trabalho na Indústria Petrolífera”. O encontro acontecerá pela plataforma Zoom e as inscrições, com vagas limitadas, podem ser feitas pelo link: http://www.extensao.uff.br/inscricao/?curso=4561

O evento, promovido pela Universidade Federal Fluminense (UFF/Macaé), irá falar sobre pesquisas monográficas realizadas na área de petróleo e gás.

O livro reúne temas como: “Os desafios na gestão de profissionais com deficiência física: a percepção de gestores de uma transnacional do segmento de petróleo e gás”; Gestão da diversidade e valores organizacionais: a realidade de uma transnacional do segmento de petróleo e gás”; “Representação e estilos de liderança na pandemia: a realidade de uma transnacional do segmento de petróleo e gás”; “Os desafios na formação de um gestor: as competências exigidas para atuação em uma transnacional no segmento de petróleo e gás”; “Qualidade de vida dentro e fora do trabalho em home office na pandemia: a percepção de gestores de uma transnacional no segmento de petróleo e gás.

O lançamento terá como mediadores Izabela Taveira (professora do Departamento de Administração da UFF/Macaé, doutora em Psicologia Social das Organizações/Trabalho, coordenadora do projeto Café com RH) e Marcela Chamano (graduada em Psicologia com pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas. Atua como Business Partner na área de RH).