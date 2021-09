É importante também levar o QR-Code impresso do pré-cadastro da vacinação em link disponível no site oficial da prefeitura - Divulgação

Publicado 28/09/2021 09:00

Macaé - O calendário de vacinação contra a Covid-19 de Macaé prevê a aplicação da primeira dose para adolescentes acima de 12 anos nesta semana. O atendimento será realizado na quarta-feira (29), sexta-feira (1º) e sábado (2).

Na quarta-feira (29), recebem a primeira dose as meninas de 14 anos. Já na sexta-feira (1º) será a vez dos meninos de 14 anos.

No sábado (2), os polos fixos e unidades da Estratégia de Saúde da Serra (ESF) atenderão os adolescentes acima de 12 anos.



Para receber a primeira dose, os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, além de apresentarem documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS e comprovante de residência.

É importante também levar o QR-Code impresso do pré-cadastro da vacinação em link disponível no site oficial da prefeitura.