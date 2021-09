O Fórum de Turismo realizado em Macaé, vai chamar a atenção e investimento necessário que as entidades e profissionais da área sempre buscaram, nos últimos anos de trabalho, para o interior do Estado - Divulgação/Secom Macaé

O Fórum de Turismo realizado em Macaé, vai chamar a atenção e investimento necessário que as entidades e profissionais da área sempre buscaram, nos últimos anos de trabalho, para o interior do EstadoDivulgação/Secom Macaé

Publicado 28/09/2021 07:30

Macaé - O dia 27 de setembro celebra o Dia Mundial do Turismo e Nacional do Turismólogo e profissionais da área. Comemorando a data em grande estilo, Macaé recebe nesta quarta-feira (29), o Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa do Sol.



Realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura, o evento fortalece o investimento na potência turística nos destinos nacionais, com foco no Rio de Janeiro. Além das palestras e roda de conversa do segmento, o público poderá contemplar a diversidade cultural da região, com atrações do Jazz à Bossa Nova.



Segundo o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, o Fórum é uma oportunidade de auxiliar os gestores municipais e empresários da região a ampliar suas possibilidades, de forma segura. Para conferir a programação, clique aqui:



Para Guilherme Abreu, ex - Presidente e atual diretor consultivo do Macaé Convention, o Fórum realizado em Macaé, vai chamar a atenção e investimento necessário que as entidades e profissionais da área turística sempre buscaram nos últimos anos de trabalho, para o interior do Estado.



“A divulgação do destino Macaé foi feita com maestria pelo Convention. Fomos presentes em feiras nacionais e internacionais, eventos e festivais. Lotamos nossos meios de hospedagens na virada do ano de 2019 para 2020 e fizemos uma linda recepção aos visitantes. Sendo até comparados com a Praia de Copacabana, na capital. A pandemia paralisou esse processo, mas esse é o grande momento de retomada”, afirmou o empresário.



Guilherme explicou ainda que, durante a pandemia, a sociedade sentiu muita falta da conexão com a natureza, o que consequentemente, com o avanço da vacinação contra a covid-19 e liberação dos ônibus de excursões, os lugares com riquezas naturais, passaram a ser os principais destinos dos turistas. “Macaé com sua hospitalidade, lindas praias, cachoeiras e valiosa cultural, se destaca pela qualidade da rede hoteleira a preços competitivos e gastronomia internacional”.