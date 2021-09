Para receber a segunda dose, as pessoas devem apresentar o comprovante de vacinação da primeira dose, além de documento de identificação e o QR-Code de cadastro - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 28/09/2021 06:30

Macaé - O calendário de vacinação contra a Covid-19 de Macaé segue de segunda-feira (27) a sexta-feira (1º), com a aplicação da segunda dose de AstraZeneca e Pfizer, para as pessoas com retorno agendado nesta semana. A população deve conferir a data de retorno, escrita a lápis, no comprovante de vacinação da primeira dose.

De acordo com o calendário, nesta terça-feira será aplicada a segunda dose de AstraZeneca, para as pessoas com retorno agendado para os dias 27 e 28. O atendimento ocorrerá pela manhã, nos polos fixos e unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Serra.

Já na quarta-feira, ocorrerá a vacinação da segunda dose de Pfizer para as pessoas com retorno agendado para o dia 29. O atendimento ocorre pela manhã, apenas nos polos fixos.

Na quinta-feira, as pessoas com retorno agendado para o dia 30 recebem a segunda dose de AstraZeneca, nos polos fixos e unidades da ESF na Serra, e da Pfizer apenas nos polos fixos.

Na sexta-feira, também será realizada a segunda dose de AstraZeneca para as pessoas com retorno agendado para o dia 1º de outubro. O atendimento será nos polos fixos.

Para receber a segunda dose, as pessoas com retorno agendado para esses dias devem apresentar o comprovante de vacinação da primeira dose, além de documento de identificação e o QR-Code impresso do pré-cadastro da vacinação, em link disponível no site oficial da prefeitura.

Acompanhe o calendário de vacinação contra a Covid-19 de Macaé, nas redes sociais e site oficial da prefeitura.

Novos polos



A partir desta semana, novos polos de vacinação contra a Covid-19 passam a atender a população: Unidade Básica de Saúde (UBS) Barramares e o Pronto-Socorro do Parque Aeroporto.