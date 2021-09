O objetivo é garantir a acessibilidade para que todos os cidadãos acompanhem e participem dos debates e decisões que acontecem no Legislativo - Divulgação

Publicado 29/09/2021 06:40

Macaé - A Câmara de Macaé iniciou a transmissão de sessões, audiências e outros atos em tradução na linguagem Libras. A estreia foi nesta segunda-feira (27), durante a audiência pública de apresentação das contas do Executivo no segundo quadrimestre de 2021.

O presidente Cesinha (Pros) afirmou que o objetivo é garantir a acessibilidade para que todos os cidadãos acompanhem e participem dos debates e decisões que acontecem no Legislativo.



Além da tradução em libras, pessoas com deficiência visual também podem alterar o texto para leitura, no site da Câmara, aumentando as letras e/ou invertendo cores e optar por ouvir as matérias. No canal do YouTube da Casa, as legendas automáticas também facilitam o entendimento para quem tem problemas auditivos.