Entre os destaques do dia, está o cumprimento do Plano de Retomada das Atividades Educacionais em Macaé, devido aos casos de Covid-19 registrados - Divulgação/Tiago Ferreira

Entre os destaques do dia, está o cumprimento do Plano de Retomada das Atividades Educacionais em Macaé, devido aos casos de Covid-19 registradosDivulgação/Tiago Ferreira

Publicado 04/10/2021 13:10

Macaé - Uma série de pedidos e sugestões que podem contribuir com a gestão municipal foram aprovados na sessão da última quarta-feira (29), na Câmara de Macaé. Assim, as demandas da população são transformadas em requerimentos e indicações e levadas pelos parlamentares ao Executivo. Entre os destaques do dia, está a solicitação de informações sobre o cumprimento do Plano de Retomada das Atividades Educacionais em Macaé, devido aos casos de Covid-19 registrados entre alunos e educadores.

A iniciativa foi de Iza Vicente (Rede), que disse ter recebido informações sobre infectados nas unidades escolares, mas não sabe o que tem sido feito a respeito pelas autoridades municipais. “Tivemos inclusive o óbito de uma servidora essa semana, o que reforça a necessidade de acompanharmos o cumprimento do plano de retomada”.

De acordo com a vereadora, o documento prevê que cada escola registre os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e organize esses dados em forma de relatório, que deve ser regularmente atualizado e compartilhado com a Vigilância Epidemiológica para que esta possa coordenar suas ações. “No entanto, até o momento não tivemos acesso, nem notícias desses relatórios”. Iza também alertou para a necessidade de conscientizar servidores que ainda não se vacinaram e permanecem resistentes à imunização.

A parlamentar teve outras seis proposições aprovadas, entre elas o pedido de implementação do Conselho Municipal de Juventude (Lei Municipal 4.117/2015); o projeto Casa da Juventude, para garantir o direito à profissionalização, trabalho e renda aos jovens; e exigência do “Passaporte da Vacina”. Este último, embora já tenha sido decretado pelo prefeito Welberth Rezende (Cidadania), ainda não está sendo cobrado em muitos estabelecimentos da cidade, relatou Iza. “Também é preciso atualizar as informações sobre a vacinação no portal da transparência e no Conecta SUS, além de realizar repescagens semanais para aqueles que ainda não se vacinaram”, acrescentou.

Segurança para a Serra

Tico Jardim (Pros) teve aprovada uma indicação para a implantação de uma base da Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar, na Bicuda Grande. “Não temos um posto de segurança na localidade. Se o Executivo puder reformar algumas salas do Colégio Joaquim Augusto Borges, que está desativado, e colocar em condições de uso, o espaço pode ser aproveitado para esta finalidade”. O vereador informou que o pedido é fruto de uma conversa que ele teve com o comandante do 32º BPM, Cel. Fábio Corrêa Ribeiro, e o secretário de Ordem Pública, Alan de Oliveira Lima, que avaliaram a proposta como viável.

Lagoa de Imboassica

Outro vereador com indicação aprovada nesta sessão foi Rafael Amorim (PDT). Ele solicitou a manutenção do canal extravasor da Lagoa de Imboassica, a fim de evitar transbordamentos. “Hoje, quando a Lagoa enche, é preciso abrir o canal de forma manual, o que impacta o meio ambiente. Mas no passado não era assim, acontecia de forma natural, sem a necessidade de intervenção humana. Precisamos garantir isso para preservar o ecossistema restou ali”, advertiu.

Mesa Diretora

O 1º vice-presidente Edson Chiquini (PSD) não compareceu, pois está participando do Fórum Regional de Turismo, que conta com a presença do governador Claúdio Castro (PL). Chiquini está substituindo o presidente Cesinha (Pros), de licença até o dia 8 de outubro. Nesta quarta, Rafael Amorim, 2º vice-presidente, coordenou os trabalhos da Mesa Diretora.