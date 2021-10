Folders e panfletos, destacando a importância da prevenção do câncer de mama, também serão distribuídos no espaço, até o dia 31 de outubro - Divulgação/Cláudia Barreto

Publicado 01/10/2021 13:27 | Atualizado 01/10/2021 13:37

Macaé - Apoiando a campanha Outubro Rosa, o Shopping Plaza Macaé, em parceria com as ONG’S Unamama e Lucca, realiza durante este mês, a exposição fotográfica “Acreditar na sua força”. Pelas lentes da fotógrafa Cláudia Barreto, cliques de mulheres que venceram o câncer de mama, sensibilizam, alertam e encantam o público.

Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), no Brasil e no mundo, cerca de 28% dos casos da doença atingem a mama, sendo o segundo local mais afetado, atrás apenas do câncer de pele.

"Nosso objetivo é levantar a auto estima dessas mulheres, mostrar que o câncer tem cura e que é necessário fazer o exame preventivo", disse Cláudia.

O Instituto de Oncologia de Macaé (IOM) também participa da ação, promovendo palestras e bate-papos, do dia 3 ao dia 15, com médicos e psicólogos sobre o tema Outubro Rosa.

Folders e panfletos, destacando a importância da prevenção do câncer de mama, também serão distribuídos no espaço, até o dia 31 de outubro.

O Plaza Macaé funciona das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado, e das 13h às 21h aos domingos e feriados.