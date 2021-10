As inscrições estão abertas para agentes públicos da área de Saúde, Educação e Assistência Social, Conselheiros do CMDCA e Tutelares, bem como representantes do Poder Judiciário e da sociedade civil - Divulgação

Publicado 04/10/2021 11:25 | Atualizado 04/10/2021 11:37

Macaé - Começa nesta quarta-feira (6), a primeira Trilha Formativa do Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC), no município de Macaé. Com nove encontros semanais, a formação tem como o “Direitos da Criança - Competências Familiares e Competências Municipais. A qualificação é realizada pela Avante - Educação e Mobilização em parceria com a Petrobras.





Em formato virtual e certificado de participação para quem concluir, a programação abordará quatro temas, sendo: Primeira Infância: Crianças como atores sociais; Crianças como sujeitos de direitos; Proteção integral da criança: competências familiares e municipais e Políticas e programas de proteção da infância.



As inscrições estão abertas para agentes públicos da área de Saúde, Educação e Assistência Social, Conselheiros do CMDCA e Tutelares, bem como representantes do Poder Judiciário e da sociedade civil. O formulário de inscrição está disponível no link: https://forms.gle/LxkHsqbYVKNuHnut5 Em formato virtual e certificado de participação para quem concluir, a programação abordará quatro temas, sendo:

A coordenadora de Qualificação do PIC, Judite Dultra, afirmou que, a formação conecta o que está prescrito e o que realmente acontece:

"Abre-se uma reflexão sobre a primeira infância, tendo a criança como ator social, sujeito de direitos e sobre os marcos legais que regem a proteção e os cuidados com a primeira infância. É uma transferência entre o que está no papel e a realidade de cada município e o que precisa ser feito. A metodologia é participativa e valoriza as realidades locais", explicou Judite.