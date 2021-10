Os dados da Segurança Pública mostram ainda que, o roubo de aparelho celular caiu em 13,3%, com 15 e 13 registros, em 2020 e 2021, respectivamente - Divulgação/32º BPM

Publicado 07/10/2021 16:04 | Atualizado 07/10/2021 16:56

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) responsável pelo policiamento ostensivo nas cidades de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus, divulgou o balanço dos índices criminais do mês de setembro de 2020 e 2021. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o comparativo do mesmo período nos dois anos caiu consideravelmente, nas categorias, letalidade violenta, roubo de rua e roubo de carga.



Os índices do ISP mostram que, no comparativo de setembro de 2020/2021, os crimes classificados como letalidade violenta tiveram uma queda de 17,4%, com 23 registros em 2020 e 19 neste ano. A modalidade roubo de rua registrou 58 casos no ano passado, e 48 em 2021, caindo em 17,20%. Já os delitos identificados como roubo de carga tiveram uma redução de 33,3%, com 3 casos registrados em 2020, e 2 neste ano. Os dados da Segurança Pública mostram ainda que, o roubo de aparelho celular caiu em 13,3%, com 15 e 13 registros, em 2020 e 2021, respectivamente.



Além da redução dos índices criminais, o 32º BPM vem atuando de forma efetiva no combate aos casos de homicídio. Do dia 12 de setembro ao dia 5 de outubro, as equipes policiais prenderam em flagrante 5 acusados de 4 assassinatos na região.



“Em menos de um mês, solucionamos 4 crimes hediondos. Sendo 3 homicídios e um feminicídio, todos em flagrantes, com menos de 24h após o delito. Essa é a resposta do comprometimento da Polícia Militar (PM) com a sociedade", afirmou o Comandante Tenente Coronel Fábio Corrêa, que completará no próximo dia 9 de outubro, um ano à frente do 32º Batalhão.





Relembre os casos:

Jorge Maxi morava e trabalhava em Macaé. O corpo do taxista foi reconhecido pela família e segue no IML de Macaé Divulgação



Taxista macaense degolado - O mais recente crime que chocou a população macaense, foi o do taxista Jorge Maxi da Silva, de 61 anos, que morava e trabalhava em Macaé, degolado, após ser assaltado, por supostos passageiros, próximo ao trevo do Andorinhas, em Quissamã, na BR 101.



Segundo a PM, a atrocidade aconteceu na madrugada desta segunda (4) para terça-feira (5), e após recorrentes buscas na mata, os dois assassinos foram encontrados, no final da tarde de terça (5), às margens da rodovia, com dois celulares da vítima e a quantia de R$ 54. Os delinquentes foram presos pela 2ª CIA do 32º BPM e encaminhados à 122ª Delegacia de Conceição de Macabu.



Ainda segundo a polícia, os acusados confessaram o crime friamente, contando que após luta corporal com a vítima, passaram a faca na região do pescoço do taxista. Falaram ainda que, o plano para enganar Jorge Maxi, foi informar que iriam para a cidade de Campos dos Goytacazes, e, de lá, viajariam com destino à Bahia.



Felipe, de 26 anos, afirmou à polícia que matou Thalice por suposta infidelidade com um amigo Reprodução/Facebook



Jovem de 21 anos assassinada pelo namorado - Outro caso que revoltou a região, foi o de feminicídio, no bairro Paraíso em Conceição de Macabu. Uma jovem de 21 anos, identificada como Thalice Costa, foi morta a tiros na frente da filha de cinco anos, na tarde do dia 28 de setembro, pelo ex-companheiro, o assassino confesso Felipe Rodrigues Pedroso, de 26 anos.



Segundo a PM e a Civil, a jovem estava em casa, quando foi surpreendida pelo ex-namorado, que chegou atirando cerca de oito vezes e fugiu em seguida. A filha da vítima é de um relacionamento anterior.



Felipe foi encontrado escondido na propriedade do seu padrasto, e foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, feminicídio e roubo, em uma região entre Conceição de Macabu e Serrinha, distrito de Campos, poucas horas após cometer o crime.



Ronan Braz Pimentel, acusado de atentar contra a vida de uma família em Rocha Leão, foi encontrado com um facão e uma faca que supostamente foram utilizadas nos crimes Divulgação



Pai, mãe e filha atacados com golpes de faca em Rocha Leão - No dia 18 de setembro, sábado, uma família foi atacada, no bairro Fazenda Visconde, em Rocha Leão. Segundo testemunhas, um homem invadiu a propriedade com o objetivo de executar uma mulher, o marido da mesma, tentou defendê-la, mas após golpes de faca, veio a óbito. A mulher e a filha, também foram golpeadas pelo criminoso e foram socorridas.



A Polícia Militar informou que após tentar contra a vida das 3 vítimas, o acusado Ronan Braz Pimentel tentou se esconder na mata fechada, mas foi localizado pela Guarnição de Casimiro de Abreu da 4 CIA, com um facão e uma faca que supostamente teriam sido utilizadas nos crimes, e posteriormente conduzido à 121ª DP, em Casimiro de Abreu.

A PM ressaltou que contou com o apoio da Guarda Municipal de Casimiro de Abreu para o desfecho do caso.



Filho mata o próprio pai - Outro caso que impressionou pela tamanha brutalidade, foi do filho G.S.M, de 32 anos, que matou o próprio pai F.M.C, com um machado.



Segundo a PM, o crime aconteceu dentro de casa, na comunidade da Fronteira em Macaé. O acusado foi encontrado desorientado pelas ruas do bairro, não sabendo informar a motivação do delito. Preso em flagrante na 123ª Delegacia de Macaé e posteriormente encaminhado ao sistema prisional, o acusado cumpre pena por homicídio.



Proeis - O Comandante Tenente Coronel Fábio Corrêa, enfatizou que, a motivação da tropa do 32° BPM é o fator principal do sucesso nas reduções dos índices criminais. Acrescentando que, o êxito foi possível devido a parceria da PM com as forças de segurança federal, estadual e municipal; com o serviço de inteligência policial; e com a população que contribui registrando os delitos e denunciando os casos.



O comandante disse ainda que, em Macaé, com a adesão do Programa de Integração na Segurança do Estado (Proeis), o convênio permitirá, que em breve, o município contrate policiais militares, nas suas horas de folga, para atender demandas da segurança na cidade, refletindo no melhor policiamento.



"Estamos formalizando o Proeis em Macaé. O programa vai reforçar a segurança em pontos cruciais da cidade, preferencialmente na região central do município", destacou o prefeito Welberth.