Há três anos veio o resultado da doença e o pequeno Pedro Leal, de 6 anos, vive atualmente ligado aparelhos e numa cama hospital. - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 06/10/2021 19:14 | Atualizado 06/10/2021 19:15

MACAÉ - Há três anos a família do pequeno Pedro Leal Paixão, 6 anos, descobriu que a criança tinha uma doença muito rara, a Tay Sarchs, que iria comprometer o sistema nervoso, paralisando todo seu corpo. Pedro, que mora em Macaé, era uma criança normal, andava, brincava e chegou a ir para a creche, mas quando completou 3 anos, começou a apresentar os problemas de saúde, segundo a avó Arlete Borges Leal.

A família busca por meio de “vaquinha online” recursos financeiros para comprar a cadeira Kumb avaliada em R$ 17 mil para oferecer dias melhores ao Pedro, além de outros itens que venham oferecer uma melhor qualidade vida, como uma banheira especial.Pedro passou por vários médicos de Macaé, onde reside com a mãe Luana Leal Barcellos e os avós.

O caso foi parar no Hospital Sara Kubstschek no Rio de Janeiro, onde foi identificada a doença. Até que há três anos veio o resultado da doença e o pequeno vive atualmente ligado aparelhos e numa cama hospital. “ Pedro já é um vencedor já que os estudos mostram que a pessoa acometida com a doença tem um tempo máximo de 4 anos e a identificação surge aos seis meses. Pedro no entanto apresentou os sintomas da doença aos 3 anos e esperamos que poderá viver mais, mas para isso, precisamos oferecer melhores condições”, destacou a mãe Luana Barcellos, que precisou deixar o emprego para cuidar do filho mais novo.