O jovem músico, preso inocente, já está em liberdade, a caminho de casa, em Macaé-RJReprodução WhatsApp

Publicado 13/10/2021 15:49 | Atualizado 13/10/2021 16:32

Macaé - Preso acusado de associação ao tráfico, desde o dia 4 de outubro, Vinícius Matheus Barreto Teixeira, de 21 anos, foi solto nesta quarta-feira (13). A liberdade foi concebida, após a Justiça reconhecer que o jovem, não era o criminoso que procurava.



A confusão se deu por conta do pai de Vinícius, ter o mesmo nome e sobrenome do traficante, que se encontra preso, Messias Gomes Teixeira, o 'Feio'. O filho do acusado é procurado pela polícia, suspeito de ter assumido o lugar do pai no tráfico de drogas, do Morro do Palácio, em Niterói.



O pai, a mãe, Paula Barreto Gomes Teixeira, e, o líder da igreja que Vinícius é membro, Pr. Wandson Vieira, foram até a porta do Complexo Prisional de Benfica buscar o jovem, que está a caminho de casa, em Macaé-RJ.



"O lugar dele é aqui fora, porque ele não cometeu nada de errado", disse, com sensação de alívio, a mãe do jovem.

"Ele entrou humilhado, mas saiu honrado. Gostaria de agradecer a imprensa, os deputados que apoiaram e lutaram junto com a gente, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), os amigos e a mobilização de toda a sociedade, para que a justiça fosse feita", afirmou, Pr. Wandson.

"Em nenhum momento Deus me abandonou, mesmo preso injustamente. Quero agradecer a todos que se movimentaram para me ajudar. Estou muito feliz pela liberdade com minha família e amigos. Sei que Deus me usou na prisão. Fizemos culto todas as noites e vidas se renderam ao Senhor...", falou Vinícius.

A família do Vinícius, processará o Estado pelo erro, e afirma que, "apesar do desfecho positivo, foram dias de luta e sofrimento, que nenhum cidadão do bem merece passar", contaram.

Erros na apuração do processo que acusou Vinícius - Algumas diferenças documentais são foram consideradas pela Polícia e nem pela Justiça na hora da condenação. Como a data de nascimento do pai de Vinícius.

O Messias, preso, nasceu no dia 24 de dezembro de 1979, já o Messias, pai do inocente, tem a data de nascimento do RG em 26 de fevereiro de 1975. Além disso, a filiação dos homônimos também é distinta.



Nesta terça-feira (12) a juíza Juliana Ferraz Krykthtine, da 4ª Vara Criminal de Niterói, afirmou que não houve erro do sistema Judiciário na prisão do músico Vinícius.

A Polícia Civil abriu procedimento disciplinar para apurar devidamente o caso.