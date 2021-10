A lista de distribuição com base no Cadastro Único e a distribuição das cestas foram feitas pela Prefeitura de Macaé - Divulgação

A lista de distribuição com base no Cadastro Único e a distribuição das cestas foram feitas pela Prefeitura de MacaéDivulgação

Publicado 08/10/2021 19:39 | Atualizado 08/10/2021 19:54

Macaé - O município de Macaé recebeu neste início de mês, cerca de 7.200 cestas básicas doadas, direcionadas para famílias em vulnerabilidade social. A ação ocorre por intermédio do projeto Conectora de Oportunidades, da Petrobras, que tem o objeto de apoiar pessoas em contexto de insegurança alimentar, principalmente devido ao agravamento do desemprego no Brasil diante da pandemia da Covid-19.

A doação alcançara diversos estados do país e irá beneficiar 60 mil famílias, que serão assistidas por três meses. A Petrobras explicou que, para definir os contemplados, a empresa considerou critérios de atendimento a comunidades vizinhas de unidades de operações de refino e gás natural da companhia e quantitativo de famílias identificadas em situação de vulnerabilidade social, conforme dados do Cadastro Único.



Bianca Efrom, gerente de Integração Regional de Responsabilidade Social RJ-MG-ES da Petrobras, disse que, acompanhando as comunidades vizinhas das operações da empresa, perceberam que as dificuldades se agravaram no período crítico da pandemia. Acrescentando que, "buscar maneiras de ajudar a amenizar a delicada situação é uma das missões da Petrobras".



A lista de distribuição com base no Cadastro Único e a distribuição das cestas foram feitas pela Prefeitura de Macaé. O prefeito da cidade, Welberth Rezende (CIDADANIA), afirmou que, iniciativas como essa, propaga e contagia a solidariedade na população, além de promover acolhimento.



O valor destinado pela Petrobras para ações voluntárias de apoio à sociedade no enfrentamento da pandemia da Covid-19 já alcançou R$ 100 milhões. Parte do valor aprovado para a realização destas ações é procedente de recursos recuperados pela Petrobras em acordo de leniência assinado recentemente.