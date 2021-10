Macaé

32º Batalhão reduz índices criminais e soluciona 4 casos de homicídio em menos de um mês

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o comparativo do mês de setembro de 2020, com o mesmo período deste ano, caiu em 17,4% na categoria letalidade violenta, 17,2% no roubo de rua e 33,3% no roubo de carga

Publicado 07/10/2021 16:04 | Atualizado há 1 dia