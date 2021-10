Os membros da CEI aprovaram, por unanimidade, o início dos depoimentos presenciais na primeira semana de novembro, com transmissão ao vivo na internet - Divulgação

Os membros da CEI aprovaram, por unanimidade, o início dos depoimentos presenciais na primeira semana de novembro, com transmissão ao vivo na internetDivulgação

Publicado 11/10/2021 12:28 | Atualizado 11/10/2021 12:32

O parlamentar Cesinha (Pros) lançou uma breve pesquisa em sua rede social. A pergunta foi: “Você é a favor ou contra ao contrato da BRK Ambiental em Macaé?” O resultado mostrou 91% da enquete contra.

Na sessão da última quarta-feira (6), os membros da CEI aprovaram, por unanimidade, o início dos depoimentos presenciais na primeira semana de novembro, com transmissão ao vivo na internet.



Até lá, a comissão segue com a coleta de documentos que fundamentaram a Parceria Público-Privado (PPP) entre a empresa e a prefeitura, no final da gestão Riverton Mussi, em 2012, atualmente com duração de 35 anos e gastos estimados em R$ 775 milhões.



Amaro Luiz (PRTB), que preside a CPI, afirmou que a assessoria dos parlamentares já analisa o que foi cumprido e modificado no contrato ao longo dos últimos anos. “Já tivemos importantes avanços e os trabalhos seguem de forma séria e imparcial.”



“Será mais um passo importante da CPI, com transparência e meios para que a população acompanhe em tempo real no YouTube - canal Câmara de Macaé”, falou Iza Vicente (Rede).

A comissão do inquérito é formada por: Amaro Luiz (PRTB), presidente, Edson Chiquini (PSD), relator, Iza Vicente (Rede), titular, Luiz Matos (Republicanos) e Reginaldo do Hospital (Podemos) suplentes.