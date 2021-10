A restinga é importantíssima do ponto de vista ambiental, científico e econômico – para impulsionar o turismo ecológico - Divulgação

Publicado 11/10/2021 11:59 | Atualizado 11/10/2021 12:07

Macaé - Com o objetivo de conhecer os detalhes do processo de demarcação onde deve ser implantado o Parque Natural Municipal da Restinga da Praia do Pecado, o vereador Rafael Amorim (PDT) solicitou via requerimento, aprovado na sessão da última quarta-feira (6), informações sobre a desapropriação da área geográfica referida.

Amorim afirmou que, nos últimos 20 anos, foram feitos três decretos de desapropriação para preservar o ecossistema e tentar recuperar as áreas degradadas. “Destinamos recursos do último orçamento, por meio de emenda impositiva, para esta finalidade. Agora precisamos colocar em prática o plano de manejo da unidade de conservação”, advertiu.



“Reforço aqui o pedido de consolidação desse parque natural para que sejamos capazes de proteger a fauna e a flora que ainda existem naquele espaço”, acrescentou a vereadora Iza Vicente (Rede). “A restinga é importantíssima do ponto de vista ambiental, científico e econômico – para impulsionar o turismo ecológico. Estamos juntos nesse propósito”, declarou Professor Michel (Patriota).

A causa é mobilizada há décadas por moradores, esportistas e ambientalistas por meio do movimento SOS Praia do Pecado.