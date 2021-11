Ato acontece na frente à Estação NET Rio - Reprodução / Redes Sociais

Ato acontece na frente à Estação NET RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/11/2021 17:54 | Atualizado 12/11/2021 20:26

Rio - Após a Justiça do Rio determinar o despejo do cinema Estação Net Rio , em Botafogo, na Zona Sul da cidade, por falta de pagamento do aluguel, cuja dívida já está em R$ 2 milhões, dezenas de pessoas se reuniram na frente do estabelecimento no início da noite desta quinta-feira em prol do não fechamento do local.

De acordo com o vereador Lindbergh Farias, que criou um Projeto de Lei para tombar o empreendimento, o ato foi importante para a defesa dos cinemas de rua. "Ele (Estação) é referência para várias gerações de cariocas. Chega de o Rio de Janeiro perder seu espaço cultural".

Ele citou também que o Estação Net tem um significado grande para a região. "Lá têm muitos bares e restaurantes que vivem no entorno do cinema. Eu apresentei um projeto de tombamento daquela área. Acho que ele será aprovado na Câmara dos Vereadores. Estou muito esperançoso", continuou.

Lindbergh disse ainda que caso o Projeto de Lei seja aprovado, a Justiça não irá poder se desfazer das salas de cinema. "Eles podem até construir lá, fazer um empreendimento, mas sem mexer nas coisas que já existem. Vamos reconhecer o conjunto de salas de cinema do Estação como patrimônio imaterial e assim garantir que sua função seja para sempre sala de exibição", concluiu.

Ainda não há uma data prevista para que ocorra a votação do Projeto de Lei que pede o tombamento do local.

Fundado em agosto de 1985, o Estação NET Rio é considerado o maior exibidor brasileiro do circuito independente ou alternativo. Com uma programação de filmes de arte e de vanguarda, o grupo Estação de Cinema é responsável pela formação da cultura cinematográfica do carioca há 36 anos, além de abrir espaço para surgirem inúmeros talentos nacionais.

O local conta com quatro complexos e quinze salas, uma média de 3,75 salas de cinema por complexo. Suas 2.058 poltronas perfazem uma média de 137,20 assentos por sala. O grupo já atuou também no ramo de distribuição cinematográfica, através da empresa Filmes do Estação.

Petição

Na última terça-feira (9), o Grupo Estação criou uma petição online para tentar mobilizar o apoio dos frequentadores do cinema tradicional. Até o momento, mais de 12 mil pessoas já assinaram o documento. O objetivo do abaixo-assinado, que se chama #FICAESTACAONETRIO, é de tentar mudar os rumos das negociações. "Pedimos que o Grupo Severiano Ribeiro reveja seu posicionamento, contrário a cultura da cidade, e reverta esta situação. Não podemos deixar a especulação imobiliária destruir o patrimônio cultural da cidade!", pediu o grupo, que continuou:

"Pedimos também que o poder público se posicione do lado da cultura, da população e do patrimônio da cidade nesta batalha e não permita que mais um bastião histórico-cultural da cidade seja destruído".