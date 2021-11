Ex-secretário de Ordem Pública de Paty do Alferes é morto a tiros em Miguel Pereira - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 12/11/2021 18:34

Rio - O ex-secretário de Ordem Pública de Paty do Alferes, município no interior do Rio, Denilson Monsores da Silva, de 54 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira, em Miguel Pereira. Uma mulher, de 48 anos, que estava com a vítima, também foi baleada e encaminhada para um hospital da região. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Informações iniciais apontam que os dois estavam em um carro quando criminosos disparam sete vezes na direção de Denilson.

O ex-secretário, também conhecido como Denilson Periquito, era guarda municipal concursado do município de Paty do Alferes, já foi eleito vereador da cidade e atualmente estava nomeado no gabinete do prefeito Juninho Bernardes.

A Polícia Civil realizou perícia no local e agentes buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas que ajudem a esclarecer a autoria e a motivação do crime. As investigações estão em andamento na 96ª DP (Miguel Pereira).



A Prefeitura de Paty do Alferes publicou uma nota lamentando a morte do servidor: "Nos solidarizamos com toda a família e amigos", escreveu.

Ainda não há informações sobre o horário e local do enterro de Denilson Monsores.