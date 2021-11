Rua do Catete, Zona Sul do Rio. Foto de 10/11/2021 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rua do Catete, Zona Sul do Rio. Foto de 10/11/2021Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/11/2021 06:39

Rio - A cidade do Rio voltou ao estágio de normalidade 0h desta sexta-feira (12), após entrar em modo de mobilização por conta das chuvas, na quinta. Mas o tempo fechado continuará: a sexta-feira (12) será de chuva fraca a moderada ao longo do dia, com predomínio de céu encoberto. A temperatura caiu e não deve passar de 21º C, com mínima de 14º C.

No início da manhã, houve registro de chuva fraca na Zona Sul, principalmente na Urca, Laranjeiras e Copacabana.

ATUALIZAÇÃO DO TEMPO | De acordo com o @AlertaRio, nuvens baixas seguem atuando sobre a cidade, podendo causar chuva fraca a moderada isolada na próxima hora. #chuvarj pic.twitter.com/KkplnOIiAT — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 12, 2021

Segundo o Alerta Rio, o tempo frio é consequência do transporte de umidade vinda do oceano, que mantém o tempo instável pelo menos até sábado (13), quando ainda haverá condições para chuva fraca a moderada, em pontos isolados, durante a madrugada e a manhã.

Entre domingo e segunda, feriado da Proclamação da República (15), a nebulosidade vai diminuir e a temperatura deve aumentar. A previsão é de que o sol volte a brilhar, sem expectativa de chuva.