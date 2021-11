Suposto traficante chegou a ser levado para o HEAT, mas não resistiu aos ferimentos - Divulgação

Suposto traficante chegou a ser levado para o HEAT, mas não resistiu aos ferimentosDivulgação

Publicado 14/11/2021 09:34 | Atualizado 14/11/2021 09:40

Rio - Um homem suspeito de participar do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro foi morto, neste sábado, após confronto com policiais militares, no bairro Itaúna, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele faria parte de um grupo de criminosos que atacou uma viatura do 7º BPM (São Gonçalo). Após a troca de tiros, o suspeito chegou a ser resgatado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o registro da Polícia Militar, os militares faziam patrulhamento pela Estrada das Palmeiras, no bairro Itaúna, quando um grupo de traficantes armados teria disparado contra a viatura. Os policiais revidaram o ataque, iniciando um confronto. Após a troca de tiros, o suspeito teria sido encontrado caído no chão atingido por um disparo. Com ele, os policias afirmam ter encontrado drogas, uma pistola e um radiotransmissor.

Ele chegou a ser socorrido para o HEAT, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves). Os materiais apreendidos também foram encaminhados para a distrital.