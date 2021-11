Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, na Região Central do Rio de Janeiro - Divulgação

Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, na Região Central do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 15/11/2021 22:38 | Atualizado 16/11/2021 08:02

Rio - O idoso morto após ser baleado na Ilha do Governador será enterrado no Cemitério da Cacuia, nesta terça-feira, às 16h, localizado no mesmo bairro, na Zona Norte do Rio. Antônio Ferreira de Melo, de 62 anos, foi atingido no peito em um dos acessos a comunidade do Barbante, neste domingo.

Os familiares da vítima estiveram no Instituto Médico Legal, no Centro do Rio, para o reconhecimento e liberação do corpo.

Segundo informações preliminares, criminosos de um bando rival ao que domina a comunidade do Barbante teriam passado em um carro disparando contra a entrada da favela. Um desses disparos atingiu o idoso, que chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Estrada do Galeão, mas não resistiu aos ferimentos.

Além de Antônio, uma segunda pessoa foi atingida pelos disparos. Ela também foi levada para a unidade de saúde na Estrada do Galeão, onde permanece em estado grave.