Região da Praça Seca, em Jacarepaguá, é alvo constante de operações da Polícia Militar. Foto de 28/07/2020 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/11/2021 06:35 | Atualizado 16/11/2021 08:40

Rio - Policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizam uma grande operação em seis comunidades diferentes das zonas Norte e Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (16). Equipes atuam no Morro do 18, em Água Santa, nos morros da Caixa D'Água e Covanca, no Tanque, no Morro da Barão, no Bateau Mouche e no São José Operário, na Praça Seca. O Batalhão de Ações com Cães (BAC) também dá apoio à ação.

Ainda não há relatos de feridos, prisões ou apreensões. Veículos blindados da PM estão parados nas áreas mais movimentadas, como o Largo do Tanque a Rua Cândido Benício.

Ainda há outra operação, esta da Corregedoria da PM com batalhões da Zona Oeste, nas comunidades de Antares, Rola, Aço e Cesarão, em Santa Cruz, áreas dominadas pela milícia. Segundo a Polícia Militar, as ações conjuntas contam com mais de 500 agentes.

Na Praça Seca, a operação acontece um dia depois de uma equipe da Polícia Militar ser atacada na Praça Seca . Segundo a a corporação, criminosos armados dispararam contra PMs do 18º BPM (Jacarepaguá) que estavam em patrulhamento na Rua Doutor Bernardino.

A PM afirmou que não houve ocorrência de confronto armado envolvendo equipes. Em grupos de Whatsapp, moradores da região se assustaram com os barulhos, por volta das 8h. Novos relatos de tiroteio surgiram no início da tarde.

Região disputada entre milícia e tráfico

Moradores da Praça Seca têm convivido há alguns anos com a violência de facções rivais que disputam o controle da região. O Morro da Barão é dominado pelo Comando Vermelho (CV), enquanto outras comunidades do bairro são controladas pela milícia, que até agosto era liderada por Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, preso pela Polícia Civil em agosto.