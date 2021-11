Material apreendido durante a ação da PM em Manguinhos - Divulgação

Material apreendido durante a ação da PM em ManguinhosDivulgação

Publicado 16/11/2021 08:39 | Atualizado 16/11/2021 12:12

Rio - Dois suspeitos foram presos, nesta terça-feira (16), durante uma ação da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Comando de Operações Especiais (COE), em Manguinhos, Zona Norte do Rio. O objetivo da ação é capturar os envolvidos na morte do sargento Jamilton Machado, assassinado no ultimo dia 27, no Viaduto de Benfica, também na Zona Norte. Diversas viaturas foram posicionadas nas entradas da comunidade, na Avenida dos Democráticos e na Leopoldo Bulhões e um blindado foi acionado para dar apoio.

fotogaleria

Até o momento, equipes do BAC localizaram drogas, material para embalar as drogas, facas, uma balança de precisão, carregadores de fuzil e um rádio comunicador. As ações seguem em andamento.

Jamilton Machado de Assis, de 43 anos, foi baleado durante um ataque criminoso no viaduto de Benfica, entre as comunidades do Jacarezinho e Manguinhos, na Zona Norte do Rio. O PM chegou a ficar internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) na Penha, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho foi atacada a tiros enquanto estava em deslocamento pela Avenida Dom Hélder Câmara. Ao ser atingido por um dos disparos, Jamilton foi levado pelos colegas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. O sargento estava na corporação desde 2009. Ele deixa esposa e dois filhos gêmeos.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, prometeu represália aos criminosos que mataram sargento da PM. O líder da corporação esteve presente no enterro do policial , no último dia 29, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste. "Inaceitável. Um ato covarde, mas que não vai ficar assim. Já estamos em contato com a Polícia Civil. Estamos trabalhando desde que aconteceu o fato. Não vai ficar assim. Minha tropa não vai chorar", disse.

Moradores fizeram protesto contra ação durante a madrugada

As ações da PM que tem como objetivo localizar os suspeitos de envolvimento na morte do sargento Jamilton tem sido constantes na comunidade. Moradores chegaram a se reunir no último dia 5, em frente à Cidade da Polícia, em Benfica, para questionar as insistentes incursões policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na região, que ocorriam quase sempre durante a madrugada.

Segundo os manifestantes, os agentes estariam invadindo casas de moradores usando violência. Um morador que esteve no protesto disse que as trocas de tiros preocupam quem está dentro de casa e também quem está retornando do trabalho ou da igreja.

"Muitas pessoas que trabalham em bares, hotéis e restaurantes voltam do trabalho já tarde da noite. Isso sem contar o fato de estar em casa e ter que se abrigar para se proteger de bala perdida. Isso é um absurdo. Não nos parece que é para prender alguém, ainda mais sendo num horário que normalmente não ocorre operações", destacou o morador.