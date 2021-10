O sargento Jamilton Machado de Assis, de 43 anos, foi baleado enquanto estava em deslocamento - Redes sociais

Publicado 29/10/2021 12:07 | Atualizado 29/10/2021 13:50

Rio - O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, prometeu, nesta sexta-feira, revés aos criminosos que mataram sargento da PM em Benfica. O líder da corporação esteve presente no enterro de Jamilton Machado de Assis, de 43 anos, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O agente foi morto baleado durante um ataque criminoso no viaduto de Benfica, entre as comunidades do Jacarezinho e Manguinhos, na Zona Norte do Rio

"Inaceitável. Um ato covarde, mas que não vai ficar assim. Já estamos em contato com a Polícia Civil. Estamos trabalhando desde que aconteceu o fato. Não vai ficar assim. Minha tropa não vai chorar", disse o secretário em entrevista ao RJ1, da TV Globo, nesta sexta-feira.



Jamilton Machado estava desde 2009 na corporação e era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho. O PM deixa esposa e dois filhos gêmeos.

Ele seria levado para o Hospital Central da PM, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimento e morreu no início da madrugada desta quinta-feira.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando se o tiro que matou o sargento partiu do Jacarezinho ou de Manguinhos. Com a morte do PM, sobe para 48 o número de policiais militares morto na Região Metropolitana do Rio neste ano.