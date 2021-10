O sargento Jamilton Machado de Assis, de 43 anos, foi baleado enquanto estava em deslocamento - Redes sociais

Publicado 28/10/2021 08:37 | Atualizado 28/10/2021 08:56

Rio - A Polícia Militar confirmou, nesta quinta-feira (28), a morte do sargento Jamilton Machado de Assis, de 43 anos, baleado nesta quarta (27) durante um ataque criminoso no viaduto de Benfica, entre as comunidades do Jacarezinho e Manguinhos, na Zona Norte do Rio. O Estado do Rio já tem 68 gentes de segurança mortos em 2021.