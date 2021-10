Mayron Guimarães de Lima, de 26 anos, militar da Marinha estava desaparecido desde o último dia 13 de outubro - Foto: Rede Social

Rio - O corpo do militar da Marinha Mayron Guimarães de Lima, de 26 anos, foi identificado na quarta-feira (27) e enterrado no mesmo dia, após ser encontrado em Itaipuaçu, Maricá, Região Metropolitana do Rio. Mayron estava desaparecido desde o último dia 13.

O militar havia saído para pescar durante a noite na Praia de Itacoatiara, em Niterói, e caiu no mar, que estava em ressaca, ao tentar lançar o anzol. O corpo foi encontrado na última segunda-feira (25), quando o Grupamento de Operações Aéreas foi acionado para Itaipuaçu às 13h05, e uma aeronave resgatou o corpo de um homem adulto. Familiares reconheceram o corpo de Mayron no Instituto Médico Legal (IML) na terça-feira.